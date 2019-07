La controverse du baptême d'Archie : pourquoi Meghan Markle et le prince Harry sont une fois de plus critiqués

Meghan et lui ont décidé de ne pas donner de titre à Archie pour l'instant (et ils ont aussi évité les prénoms habituels donnés aux enfants royaux) et quand ils ont choisi de laisser courir les rumeurs, plutôt que de confirmer quelques détails sur la naissance imminente de leur fils, la place hiérarchique de second d'Harry a fait toute la différence. Même si William et Kate essayent de donner à George, Charlotte et Louis une expérience d'enfance aussi "normale" que possible, il y aura certaines obligations à satisfaire quoi qu'il arrive, car William et George seront de futurs rois.

"Meghan et Harry veulent que ce soit un moment complètement privé, ce qui correspond tout à fait à la façon dont ils disent vouloir élever ce bébé", a dit la correspondante de la famille royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, dans Today au sujet du baptême d'Archie.

Avec plus d'informations que par le passé sur le fonctionnement de la famille royale, davantage de gens prêtent attention aux finances, et Harry — qui n'est plus le fameux célibataire charmant et spontané ou le petit garçon perdu du pays — pourrait être confronté à une série de critiques du public si les gens pensent qu'il ne remplit pas son rôle.