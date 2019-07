Cameron Boyce, star du Disney Channel, meurt à 20 ans

Disney Channel a également rendu hommage à la star dans un communiqué : "Dès le plus jeune âge, Cameron Boyce rêvait de montrer ses incroyables talents artistiques au monde. Jeune homme, il était animé par le désir de changer la vie des gens à travers son engagement humanitaire. C'était un artiste extrêmement talentueux, une personne incroyablement attentionnée et sensible et avant tout un fils, un frère, un petit-fils et un ami aimant et dévoué. Nous présentons nos plus humbles condoléances à sa famille, ses co-vedettes et ses collègues, et nous nous joignons à ses millions de fans pour pleurer sa disparition. Il nous manquera énormément."

En plus de ses talents à l'écran, Cameron était apprécié pour son travail philanthropique, plus spécifiquement concernant le stress hydrique en récoltant plus de 30 000 $ pour le Thirst Project.

Toutes nos pensées vont à la famille et aux amis de Cameron pendant cette période difficile.