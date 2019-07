Stranger Things 3 : les scènes qui nous ont marqués

Le relooking de Onze

Onze ne fait pas que s'acheter de nouvelles fringues, elle devient petit à petit une vraie personne avec ses propres goûts et ses propres amis, ce n'est plus une expérience de laboratoire qui se contente de parler à son copain et reste scotchée devant Deux flics à Miami. Il se trouve qu'elle adore les imprimés criards des années 80 et prend le temps de se concocter un look d'enfer alors que l'avenir du monde est en jeu, mais c'est ce qu'on adore chez elle. (En plus, le montage quand elle fait du shopping au centre commercial est d'ENFER).

Parfois, ses rapports avec Mike sont un peu bizarres, mais c'est parce qu'elle a eu à peine le temps de savoir si elle aime vraiment Mike, alors c'est bien de les voir passer du temps loin de l'autre cette saison. Et même si on n'est pas convaincus que Joyce ait pris la meilleure décision en déménageant, on a hâte de voir Onze recommencer à zéro ailleurs !

Et à ce sujet...