Justin Bieber accusé ''d'humilier les femmes'' et de sous-payer son ancienne chorégraphe Emma Portner

Mais de nombreuses autres stars de la musique sont venues défendre Scooter Braun, y compris Justin Bieber, Sia, Demi Lovato (qui vient de signer avec lui) et bien d'autres.

"Scooter te soutient depuis la fois où tu m'as généreusement proposé de faire ta première partie", a écrit le chanteur sur Instagram, pour accompagner une ancienne photo de Taylor et lui. "Les années sont passées et on ne s'est pas recroisés et on n'a pas pu exprimer nos différences, nos douleurs et nos frustrations. Mais le fait que tu ailles sur les réseaux sociaux pour que les gens détestent Scooter n'est pas juste."

Justin a ajouté : "Que croyais-tu réussir à faire en postant ce blog ? Je pense que c'était pour obtenir la sympathie des gens, tu savais aussi qu'en postant ça, tes fans allaient harceler Scooter. En tout cas, je sais une chose, c'est que Scooter et moi, on t'adore. Je suis sûr que Scooter et moi on aimerait te parler et résoudre tout conflit, toute douleur ou tout ressentiment potentiel."