Lady Gaga fête le mois des fiertés et se remémore son parcours jusqu'aux Oscars

Mais comme ses fans le savent mieux que personne, la star a déjà reçu neuf Grammys en tant que chanteuse et un Oscar en tant qu'actrice. "J'ai baissé la tête, je me suis remise au boulot, et puis un jour, j'ai relevé la tête et j'avais un put*** d'Oscar dans la main", a-t-elle ajouté, en référence à sa première statuette dorée en février. La star a reçu le prix de la "Meilleure chanson originale" pour "Shallow" avec ses co-auteurs et compositeurs, Mark Ronson, Anthony Rossomando et Andrew Wyatt.

"Vous pouvez faire tout ce que vous entreprenez. À chaque fois que quelqu'un vous dit non, dites-vous mille fois « Oui, je peux le faire »", a-t-elle encouragé le public. "Je vais vous dire ceci : ils pensaient que ce que je faisais était superficiel, mais je vous regarde tous dans les yeux et je sens les vibes de cette salle et il n'y a rien de plus profond au monde."