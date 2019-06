Halsey parle en toute franchise de sa sobriété, sa grossesse et de son agression sexuelle

Halsey est comme un livre ouvert.

Alors qu'elle fait la couv' du numéro "Hot Issue" de Rolling Stone, la chanteuse s'est confiée en toute franchise sur sa vie actuelle, et aucun sujet n'était tabou. Au moment de l'entretien, la star était dans une "phase maniaque prolongée", d'après le magazine, le résultat de troubles bipolaires. Mais la jeune femme de 24 ans savait que ça finirait par passer.

"Je sais que je vais être super déprimée et de nouveau super ennuyeuse bientôt", a-t-elle expliqué à la publication, en référence aux sautes d'humeurs liées à sa maladie. "Et je déteste penser comme ça. À chaque fois que je me réveille et que je me rends compte que je traverse de nouveau une période dépressive, je suis dégoûtée. Je me dis : « Merde ! Merde ! Ça recommence ? OK... »"

L'interprète de "Without Me" a fait des changements dans sa vie ces derniers temps, puisque Rolling Stone révèle qu'elle ne fume plus de joints, ne boit plus d'alcool fort et ne se drogue plus. "J'entretiens toute ma famille", a-t-elle précisé. "J'ai plusieurs maisons, je paie des impôts, j'ai un business. Je ne peux pas passer ma vie dehors à me défoncer en permanence."