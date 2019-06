Meghan Markle a modifié sa bague de fiançailles : admirez le nouvel anneau !

Meghan Markle a de nouveaux diamants au doigt.

Après avoir examiné de près les photos des dernières apparitions publiques de la duchesse de Sussex, les fans du gotha à l'œil de lynx ont remarqué que Meghan avait modifié sa bague de fiançailles.

Comme vous vous en souvenez, le Prince Harry a demandé la main de celle qui est devenue son épouse en lui offrant une bague avec trois diamants en 2017. Le duc de Sussex a beaucoup réfléchi avant de concevoir la bague. La tête couronnée a choisi un diamant du Botswana comme pierre centrale. Comme leurs admirateurs s'en souviendront, Harry avait emmené Meghan là-bas en cadeau surprise pour son anniversaire peu après le début de leur idylle. Il a entouré ce diamant de deux pierres de la collection personnelle de feu sa maman, la princesse Diana. Pour l'anneau, il avait choisi de l'or jaune classique.

Mais si vous regardez de près l'annulaire de la duchesse, vous remarquerez que sa bague a quelque peu changé. On dirait que Meghan a modifié l'anneau. Elle porte maintenant un anneau serti de petits diamants au lieu d'un anneau en or simple.

"Meghan a remplacé la tige simple en or jaune par une tige plus fine en or jaune sertie de microdiamants", a déclaré Mace Blickman du joaillier Jerry Blickman, Inc. à E! News. "C'est un modèle plus moderne et plus populaire en ce moment. Cela rend la bague plus délicate sans être trop tape-à-l'œil. C'est sophistiqué et chic."

De plus, Jack Solow de Solow & Co., Inc. a déclaré : "Le changement apporté par Meghan reflète son bon goût raffiné."

"Cela apporte plus de brillance tout autour", a-t-il ajouté.