Angelina Jolie a un nouveau job : rédactrice du Time

Les articles de Jolie apparaîtront dans les éditions du Time du monde entier, et d'ailleurs, le premier est déjà disponible. Ce premier article est intitulé "Angelina Jolie : ce qu'on doit aux réfugiés." Dans ces quelques paragraphes, elle écrit que "la distinction entre réfugiés et migrants disparaît et devient politisée".

"Certains chefs d'État utilisent les mots réfugiés et migrants de façon interchangeable et prononcent des discours hostiles pour faire naître la peur de tous les étrangers", écrit-elle. "Tout le monde mérite d'être traité avec dignité et justice, mais il faut que cette distinction soit claire. Selon les lois internationales, aider les réfugiés n'est pas un choix, c'est une obligation. Il est parfaitement possible d'assurer des contrôles renforcés aux frontières et des lois d'immigration justes et humaines tout en remplissant notre responsabilité envers les réfugiés."

Elle explique ensuite que le nombre de personnes chassées de force de chez elles a augmenté de 40 millions à 70 millions au cours de ses 18 années au HCNUR. Angelina demande que l'on passe à l'action.

"À l'approche de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin, il est illusoire de penser qu'un pays peut se cacher derrière ses frontières et espérer que le problème disparaîtra", écrit-elle à un moment. "Nous avons besoin d'une direction et d'une diplomatie efficace. Nous devons nous concentrer sur une paix à long terme basée sur la justice, les droits et la responsabilité pour permettre aux réfugiés de rentrer chez eux. Ce n'est pas une approche douce. C'est le plan d'action le plus difficile qui soit, mais c'est le seul qui fera la différence. La distance entre nous et les réfugiés du passé est plus courte qu'on ne pense."