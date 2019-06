Le co-fondateur de NXIVM, Keith Raniere, déclaré coupable de trafic sexuel et d'extorsion

Tout au long du procès, les avocats de Keith ont avancé que NXIVM était "une formidable organisation humanitaire" dont les membres essayaient "de mettre fin à la violence au Mexique, de former des gens avec des difficultés, comme des gens atteints du syndrome de Gilles de La Tourette, d'ouvrir des écoles multilingues pour les jeunes enfants afin qu'ils deviennent compétents en plusieurs langues et deviennent par la suite des adultes multiculturels et de mettre au point des techniques pour aider les gens à vivre des vies plus heureuses, plus productives et plus riches."

Les procureurs, par contre, ont avancé que NXIVM — qui se faisait passer pour une organisation d'accomplissement personnel basée à Albany, dans l'État de New York — ressemblait à un système de vente pyramidal où les participants ne pouvaient avancer sur l'échelle sociale qu'en versant plus d'argent ou en recrutant plus de membres. Pour avoir la chance de rencontrer Keith, les participants devaient participer à un séminaire de 16 jours coûtant 7 500 $.

Le juge annoncera la sentence à une date ultérieure.