Margot Robbie veut que vous arrêtiez de la qualifier de "bombe"

Alors comment Margot Robbie pense-t-elle que le public va percevoir sa collaboration avec Quentin Tarantino ?

"Les gens vont-ils voir cette décision comme allant à l'encontre de ce que je fais côté production ? Je ne sais pas", a-t-elle avoué à Vogue. "Je ne sais pas quoi dire sur ce que je ressens parce que je suis très reconnaissante d'être dans une position de force et d'avoir plus de liberté créative à une époque où c'est embrassé et encouragé. En même temps, j'ai grandi en adorant les films qui étaient le produit de l'ancienne version d'Hollywood, et en espérant en faire partie, alors réaliser ses rêves est extrêmement satisfaisant. Je ne sais pas. On dirait que j'ai le beurre et l'argent du beurre..."

Margot a ajouté : "Ce serait plus facile, et beaucoup plus frustrant, de ne pas avoir une société de production. De ne pas embaucher de réalisatrices dont c'est le premier ou le deuxième film, d'utiliser les millions des autres, d'accoler mon nom sur tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait le choix d'en avoir une, et je ne le regrette pas. Le revers de la médaille — et ce n'est pas ainsi que je le ressens — ça a toujours été mon rêve [de travailler avec Tarantino], et j'ai pu le réaliser, et ça m'attriste que des gens puissent m'en tenir rigueur malgré tout ce que je fais par ailleurs."