Bradley Cooper et Irina Shayk : tout est fini !

Après la naissance de leur petite fille, les liens entre Bradley et Irina ont continué à se souder et ils ont accepté leurs rôles de parents à bras ouverts. "Ils travaillent tous les deux avec leur bébé et ce sont les parents les plus aimants et chaleureux", a déclaré une source de E! News, expliquant que le duo très privé partageait son temps en famille entre New York, Londres et Los Angeles.

Bradley, 44 ans, s'est exprimé dans ce sens quand il a abordé le sujet de sa vie privée au cours d'une interview récente avec NPR.

"Je pense qu'avoir un enfant et avoir une famille à moi — ce qui est un miracle et quelque chose dont je rêvais — m'a poussé à me concentrer plus sur l'instant présent", s'est extasié l'acteur.