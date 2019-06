Elsa Pataky veut juste que son mari, Chris Hemsworth, enfile une chemise

Dans ce monde, peu de choses sont certaines, si ce n'est la mort, les impôts et Chris Hemsworth torse nu.

Et bien que les fans aient été privés de son torse puissant dans Avengers: Endgame — on t'aime quand même, Gros Thor ! — l'acteur australien devrait les contenter dans son nouveau film, Down Under Cover, aux côtés de Tiffany Haddish. "C'est un film d'action, une comédie, avec des casses", a raconté Chris dans une interview pour The Kyle and Jackie O Show, en Australie. "Il y a aussi du strip-tease masculin... c'est toujours une bonne chose."

Ce qui n'est pas forcément du goût de sa femme, Elsa Pataky. Si on se délecte de ce genre de scènes, en attendant la prochaine, l'actrice a un avis différent. "Elle en marre. Elle me dit : « Habille-toi »", a ajouté l'acteur de Men in Black : International en rigolant. "Ce n'est plus aussi excitant pour elle." (Même si elle est la seule dans ce cas-là.)