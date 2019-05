Tout ce qu'on a appris des documents de l'affaire Jussie Smollett publiés par la police de Chicago

Voici les principaux éléments découverts :

1. La description des agresseurs : les frères Osundairo arrêtés sont noirs. Mais Jussie Smollett avait déclaré à la police que l'un de ses agresseurs était un homme blanc qui portait une cagoule noire, en ajoutant qu'il avait pu voir la couleur de sa peau par l'ouverture, selon le rapport des forces de l'ordre. L'acteur n'avait pas pu décrire son second agresseur.

Dans le procès au civil de la ville de Chicago, on apprend que Jussie Smollett aurait fait cette déclaration à propos de son premier agresseur "tout en sachant que les frères Osundairo ne sont pas blancs de peau" et qu'en "faisant cette fausse description", il avait "volontairement induit en erreur" la police en lui faisant croire que ses agresseurs étaient blancs, alors qu'il "savait que ses agresseurs étaient les frères Osundairo".

Les nouveaux documents obtenus indiquent que lors d'un interrogatoire ultérieur avec la police, Jussie Smollett avait décrit son agresseur comme "pâle" et quand on lui a demandé pourquoi il avait dit dans un premier temps que la personne qu'il avait vue était blanche, l'acteur a répondu qu'il n'avait jamais prétendu que c'était le cas. Un officier de police lui a alors fait remarquer qu'il avait déclaré quand il était à l'hôpital que son agresseur était blanc, et qu'on lui avait spécifiquement demandé si la cagoule possédait des trous pour les yeux, ou s'il s'agissait d'une cagoule ne laissant apparaître que la partie au-dessus du nez. D'après les documents, Jussie Smollett aurait dit qu'il "pensait qu'ils étaient blancs à cause de leurs commentaires", en répétant qu'il n'avait pu distinguer que la partie au-dessus du nez.

Quand on a montré à l'acteur des photos des deux frères suspectés, il a reconnu Olabinjo comme étant son coach, son ami et un figurant dans Empire. Il a également reconnu son frère en précisant ne pas connaître son nom. Il a indiqué que les deux hommes ne pouvaient pas être ses agresseurs en ajoutant : "Ils sont noirs comme l'ébène. On n'a pas de problème. Ils sont hétéros, donc on n'a pas de problèmes avec les hommes ou les femmes. Ils ne me devaient pas d'argent, je ne leur en dois pas. On a une bonne relation."

2. Apparemment quelqu'un était pressé : les frères ont indiqué à la police que pendant leur confrontation avec Jussie Smollett, l'un d'eux avait jeté l'acteur à terre avant de frotter ses jointures de doigts sur son visage pour le marquer sans lui faire trop mal. Le rapport précise aussi que l'un des frères était inquiet qu'une voiture soit passée devant eux et "essayait que l'agression orchestrée se termine le plus rapidement possible". Un des frères Osundairo a ajouté avoir apporté une bouteille de sauce piquante contenant de l'eau de Javel avant d'en verser sur Jussie Smollett pendant qu'il était à terre. L'un d'eux a ensuite placé une corde autour de son cou avant que les deux ne prennent la fuite.

3. Un lien avec la drogue : dans le rapport, on apprend aussi que les relevés téléphoniques plusieurs mois avant l'agression indiquent que Jussie Smollett avait contacté un des frères Osundairo pour essayer de se fournir en drogue, marijuana, Molly (ecstasy) ou Whitney (cocaïne). Voici l'un de ses SMS : Né***, tu as encore ton plan ecsta ?"

Le frère en question a précisé à la police qu'il ne dealait pas mais qu'il allait se renseigner. Les forces de l'ordre ont déclaré que d'autres SMS montraient qu'il avait trouvé une source d'approvisionnement en drogue pour en fournir à l'acteur.

4. En voiture avec Jussie : les frères Osundairo ont expliqué à la police que Jussie Smollett était venu les chercher avant de les déposer entre le 25 et le 27 janvier, deux jours avant l'agression. La seconde fois, l'acteur les aurait déposés sur les lieux de l'attaque présumée.