Liam Payne parle de One Direction, de l'agoraphobie et de la paternité

Payne a dit : "Mon style et mon sens de la mode sont assez décontractés maintenant, parce que je suis comme ça. Je ne ressens plus le besoin de me cacher derrière mes vêtements. Je peux enfin être qui je suis et m'amuser."

Comme il l'a expliqué au magazine, le son de One Direction n'était pas vraiment lui non plus. "Quand on faisait nos trucs de boys band, ce n'était pas vraiment mis en scène, mais disons qu'on connaissait bien notre public", a-t-il dit. "On faisait des tournées à guichets fermés avant même d'avoir fait un album. Puis les producteurs de disques disaient : « Oui, vous remplissez des stades. » Et nous : « Bon, il nous fait des refrains plus longs : le genre de chansons que les gens peuvent chanter dans un stade. » On composait en fonction des tournées."

Comme Payne l'a reconnu au magazine : "C'est un peu le monde à l'envers... Bien sûr, les gens ne composent pas comme ça, en général. Mais on n'avait pas le temps, c'était : « Vite ! Il nous faut un autre hit, et encore un autre ! » C'était plus facile de composer dans ces circonstances, car il fallait remplir beaucoup de conditions."

Et il a avoué : "Ce ne serait pas forcément mon style de musique aujourd'hui — ce n'était pas une musique que j'écouterais — mais je savais m'y prendre, si vous voyez ce que je veux dire ?"