Moby s'excuse auprès de Natalie Portman pour ses propos "indélicats" dans son livre

Moby vient de s'excuser publiquement auprès de Natalie Portman dans une lettre, après qu'elle s'est offusquée et plainte des commentaires qu'il a faits sur leur prétendue liaison.

Dans ses mémoires intitulés Then It Fell Apart, le musicien de 53 ans écrit avoir rencontré l'actrice en 1999 quand elle avait 20 ans quand en fait elle en avait 18. Il ajoute l'avoir embrassée au cours d'une soirée à New York. Natalie Portman, 37 ans, nie cette version des faits, comme elle l'explique dans le Harper's Bazaar anglais : "Je me souviens d'un homme plus âgé que moi qui agissait de façon malsaine avec moi alors que je venais de finir le lycée." Moby a quant à lui insisté par deux fois sur Instagram pour dire qu'il a eu une liaison avec l'actrice et que depuis les fans de Natalie Portman lui ont envoyé "des menaces anonymes".

Samedi, le chanteur a écrit sur Instagram : "Étant donné que beaucoup de temps s'est écoulé, j'ai réalisé que beaucoup de critiques à mon encontre à propos de mon récit incluant Natalie dans Then It Fell Apart étaient parfaitement valides. Je reconnais parfaitement que c'était vraiment indélicat de ma part de ne pas l'avoir avertie en amont de sa présence dans le livre, et également indélicat de ne pas avoir complètement respecté sa réaction. J'ai beaucoup d'admiration pour Natalie, son intelligence, sa créativité et son travail en faveur des animaux, et je déteste le fait d'avoir pu causer du tort à elle et à sa famille."