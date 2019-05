Kanye West se confie sur ses troubles bipolaires et les "stigmates de la folie"

"Et on vous emmène, et vous avez cette sensation. Vous avez l'impression que tout le monde veut vous tuer", ajoute Yeezy. "En gros, vous ne faites confiance à personne, et il y a un moment où on vous menotte, on vous drogue, on vous attache sur un lit et on vous sépare de tous les gens que vous connaissez. On ne fait pas ça à une femme enceinte. C'est quelque chose que je suis fier d'avoir vécu, afin de pouvoir changer ce processus... quand on est dans cet état, il faut être avec quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est cruel et primitif de faire ça."

"Voici une autre chose que les gens adorent faire quand vous avez le stigmate de la folie. Ils adorent vous ignorer", explique-t-il à David Letterman. "Ils adorent vous couper la parole au milieu d'une phrase. Ce que vous dites n'a plus autant d'importance. Parfois, j'ai l'impression de me protéger parce que si je vois quelque chose dont les gens ne souhaitent pas que je parle, ou qu'ils ne veulent pas que je sache en tant que célébrité, ils disent : « Oh, c'est parce qu'il est dingue » et je rentre chez moi. S'ils ne pensaient pas que j'étais fou, ça pourrait poser problème."