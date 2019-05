Ellen DeGeneres revient sur l'agression sexuelle dont elle a été victime quand elle était adolescente

"La plupart des femmes pensent qu'elles n'ont pas le choix", a expliqué DeGeneres. "Et c'est la seule raison pour laquelle c'est la première fois que je parle de cela en dehors de mes amis. On pense qu'on ne vaut rien, on a peur de s'exprimer et on a peur de dire « non »."

"La toute première fois, il m'a vraiment convaincue qu'il ne voulait pas faire de peine à ma mère et qu'il sentait vraiment une grosseur et qu'il voulait vraiment... et quand je ne l'ai pas laissé faire la fois d'après, il n'arrêtait pas de me narguer et il faisait semblant de me sauter dessus", a-t-elle expliqué. "C'est pour cela que c'est important d'en parler, à mes yeux, parce que ça arrive à tellement de jeunes femmes, peu importe l'âge qu'elles ont... et quand je vois des gens qui s'expriment, surtout de nos jours, ça me met en colère quand on ne croit pas les victimes parce que ces choses ne s'inventent pas. Je n'ai rien contre les hommes, mais il y a tellement d'hommes qui s'en tirent à bon compte. Il est grand temps qu'on nous écoute. Il est grand temps qu'on ait le pouvoir."

La deuxième saison de My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman démarre le vendredi 31 mai sur Netflix.