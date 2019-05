Les livres de Game of Thrones finiront-ils différemment de la série ? Voici ce que George R.R. Martin en dit...

"Et j'écris. L'hiver arrive, je vous l'ai dit, il y a longtemps... et c'est vrai. The Winds of Winter est très en retard, je sais, mais ça va se faire. Je ne dirai pas quand, j'ai déjà essayé, pour ensuite avoir dû repousser la date... mais je le finirai, et ensuite, il y aura A Dream of Spring", a dit Martin.

Quant à la fin, est-ce que ce sera la même que la série ? Bran Stark règnera-t-il sur les royaumes ? Ou est-ce que ce sera différent ?

"Eh bien... oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui", a écrit Martin.

L'auteur a fait remarquer qu'il travaillait avec un moyen d'expression très différent de Weiss et Benioff.