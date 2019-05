Les Jonas Brothers déclarent avoir "perdu" leur identité pendant leurs années Disney

Si la séparation des Jonas Brothers a fait beaucoup de peine à leurs fans, elle était nécessaire pour qu'ils se reforment en grande pompe.

"On était au point mort avec notre série télé et nos films", explique Joe Jonas dans un nouvel entretien pour le magazine PAPER. "On était de jeunes adultes alors qu'on devait prétendre être des jeunes ados." Pendant leur séparation, Kevin, Joe et Nick Jonas ont pris du temps afin de se découvrir en dehors du groupe, entraînant des carrières solos et même des mariages. Plus important encore, ce chapitre de leur vie leur a permis de mûrir et de se débarrasser de leur image trop lisse de stars Disney qu'appréciaient leurs fans.

Si l'on en croit le groupe, se réinventer a été un facteur important pour son comeback. "On avait perdu ce qu'on voulait dire", admet Nick. "On a compris que notre niveau de succès et de célébrité avait atteint un point où notre musicalité, nos capacités de composition et de chanteurs avaient besoin de se développer pour atteindre le même niveau."