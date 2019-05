Hilaria Baldwin a arrêté de dormir avec son fils Romeo "pour sa sécurité"

Ces jours-ci, le lit d'Hilaria Baldwinest un peu vide.

La célèbre yogi a posté une photo où on la voit allaiter son fils de 11 mois, Romeo, sur Instagram, mardi. Sous cette adorable photo, floue au niveau des tétons, la femme de 35 ans a expliqué que son plus jeune fils ne dormait plus aux côtés d'elle et de son mari, Alec Baldwin, la nuit (en plus de Romeo, ils sont aussi les parents de Carmen, 6 ans, Rafael, 3 ans, et Leonardo, 2 ans).

"J'ai l'habitude de dormir avec mes enfants quand je les allaite", a-t-elle écrit comme légende. "Généralement pendant un an. Ils ne courent aucun danger car Alec et moi avons le sommeil léger et nous ne bougeons pas dans notre sommeil. Romeo a commencé à bouger en dormant, beaucoup plus que les autres. Alors j'ai décidé, pour sa sécurité et pour nous permettre de dormir, de le mettre dans son berceau la nuit. C'est dur... parce que ça va me manquer... les câlins la nuit."