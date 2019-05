Ne ratez pas la visite du jet privé de 100 millions de dollars de Drake

C'est bon d'être Drake.

Vendredi, le rappeur de 32 ans a posté sur sa page Instagram une vidéo de l'énorme avion privé et customisé qu'il semble s'être acheté.

"Pas de location, pas de partage, pas de copropriétaires", déclare Drake dans cette vidéo.

L'extérieur de l'avion a été peint en bleu pâle et porte le logo hibou OVO du rappeur et des mains qui prient, ainsi que les mots "Air Drake". À l'intérieur, on découvre des canapés confortables et des chaises inclinables, des tables, un écran plat géant et une moquette à rayures personnalisée. Dans cette vidéo, on voit également Ajay Virmani, président et P.D.G de Cargojet Airways, que Drake remercie pour l'avoir aidé avec ce deal. Selon The Blast, l'avion est lié à un nouveau partenariat entre le rappeur et la compagnie aérienne canadienne.

Un haut responsable d'une compagnie aérienne, Ryan Troxell, estime que cet avion, un avion-cargo Boeing 767 customisé, vaut entre 80 et 100 millions de dollars. Sa location n'est pas donnée non plus. Cela coûterait entre 600 000 et 700 000 $ de louer un tel avion.