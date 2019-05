Hilary Duff est franche sur sa décision d'arrêter d'allaiter

Hilary Duff parle à cœur ouvert, une fois de plus.

Toujours très franche sur le parcours imprévisible de sa vie de maman, l'actrice ne nous a pas surpris en allant sur les réseaux sociaux avec une annonce détaillée : elle a décidé d'arrêter d'allaiter sa fille de six mois, Banks.

"La semaine dernière, c'était ma dernière semaine d'allaitement de Ban", a-t-elle partagé avec ses 11 millions d'abonnés Instagram. "Je suis une maman de deux enfants qui travaille. Mon but était d'allaiter ma petite fille jusqu'à six mois et de décider si je (et elle aussi bien sûr) voulais continuer. Je vais vous dire. Pomper son lait au boulot, ça craint. Je n'avais aucune pause et je pompais quand j'étais à la coiffure et au maquillage avec quatre mains qui travaillaient sur moi pour la prochaine scène et plein de gens autour."

Duff a continué : "Même si j'avais le luxe d'avoir ma propre loge, ce n'est même pas considéré comme une « pause », car il faut être redressée pour que le lait coule dans les biberons ! Sans parler du fait qu'on se fait tirer sur les tétons par une machine agressive qui fait un bruit énervant, qui vous reste dans la tête nuit et jour (je vous jure que cette machine et moi avons eu de nombreuses conversations entre minuit et 3 h du matin !) Ensuite, il faut trouver un endroit pour stériliser les biberons et mettre le lait au frais."