Pourquoi Katie Holmes et Jamie Foxx arrêtent de se cacher

Bien qu'elle ait finalement décidé de rentrer chez elle, Jamie lui a assuré qu'il allait prendre de ses nouvelles plus tard, ce qu'il a fait. "Il a laissé le message suivant sur son répondeur : « Tu es venue ici pour être la petite amie de quelqu'un ? Non ! Tu es venue ici pour être la femme de quelqu'un ? Non ! Tu es venue ici juste pour sortir avec ce type ? Non ! Tu es venue ici pour être actrice ? Oui ! »", a rapporté Olivia Munn. "« Je ne veux plus jamais te voir pleurer pour un gars ! Ne laisse plus jamais un gars te faire te sentir comme ça ! »"

Et Jamie applique cette méthode à ses compagnes.

Après avoir accepté de dévoiler leur intimité avec des photos prises lors du week-end de Labor Day en 2017 (avant cela, les seules photos d'eux étaient une image aux côtés de Tom Cruise en 2016 au bord d'un terrain de foot US et une photo un peu floue de 2015 d'eux en train de se tenir la main dans un studio d'enregistrement), il n'y avait aucune raison que Katie ne se rende pas à la fête d'anniversaire de Jamie pour ses 50 ans, dans les studios Paramount à Hollywood transformés pour l'occasion en fête LIV on Sunday, en hommage au club préféré de Jamie à Miami (bien qu'elle ait essayé de cacher son visage après son dîner au restaurant The Highlight Room avec son homme avant de se rendre à la grande soirée.)