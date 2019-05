Le maquilleur de Lupita Nyong'o révèle l'inspiration de sa "transformation la plus phénoménale"

Quand Lupita Nyong'o est apparue au gala du Met dans un look électrisant, on a dû appeler les pompiers. Parce qu'elle a mis le feu.

L'héroïne de Us a illuminé le tapis rose avec sa tenue multicolore Versace qui était complètement dans le thème, "Camp: Notes on Fashion". Sa coiffure et son maquillage étaient tout aussi fantasques et chargés que sa robe, entre paillettes, touches de rose vibrantes et autres. Son look était théâtral, excentrique, une vision époustouflante, et aucun détail n'est passé inaperçu, comme les peignes dorés qui ornaient ses cheveux.

Si son look tout entier vous semblait familier, c'est parce qu'il était inspiré par la plus légendaire des drag queens, Divine. Des rôles emblématiques de l'artiste décédée dans les films de John Waters, Female Trouble, Pink Flamingos et Hairspray, le maquilleur de Lupita, Nick Barose, a dit vouloir conserver cette "attitude camp".

"Pour ce look de Lupita, on s'est beaucoup amusé", a-t-il confié en exclusivité à E! News à propos de son look excentrique. "C'est sans aucun doute la transformation la plus phénoménale que j'ai opérée sur elle."