Cher très "camp" lors de son concert-surprise au gala du Met 2019

La chanteuse de 72 ans a fini son concert avec un discours inspiré à propos de son lien de toujours avec le gala du Met.

"Je n'allais rien dire ce soir, mais quand j'ai vu le documentaire First Monday in May ça m'a rappelé quand j'étais petite, et ça ma enthousiasmée et déprimée, en mode drama queen. C'est ce que je suis", s'est-elle souvenue. "Mais j'étais très pauvre et dyslexique... J'étais obligée de porter des élastiques à mes chaussures. J'étais très pauvre, mais j'avais une passion pour les couleurs, la peinture, les motifs, les tissus."

Cher a poursuivi : "Quand j'ai découvert la boîte de 64 crayons Crayola, j'ai perdu la tête. J'ai voulu devenir quelqu'un, et j'ai voulu être plus qu'une chanteuse et quand j'ai rencontré Sonny, il faisait tout ce que je voulais, donc j'ai vécu mon rêve avec lui, et on a continué. Je veux juste vous dire combien je suis fière d'être ici et de faire partie de ça."

Amen !