Adele embrasse le changement et l'amour de soi pour son anniversaire en plein divorce avec Simon Konecki

"Peu importe combien de temps on est sur Terre, la vie est à la fois constante et compliquée. J'ai radicalement changé ces deux dernières années et je change encore, et ça me va", a-t-elle poursuivi. "Ma 31e année va être une sacrée année et je vais la consacrer entièrement à moi-même."

Adele a expliqué que tous les hauts et les bas qu'elle a traversés l'an dernier l'ont aidée à mûrir et à avoir une nouvelle perspective sur la vie.

Elle a ajouté : "Pour la première fois en dix ans, je suis prête à ressentir le monde qui m'entoure et à le regarder. Soyez indulgents avec vous-mêmes, on est humains, ralentissez, posez votre téléphone et éclatez de rire à chaque fois que c'est possible. Apprenez à VRAIMENT vous aimer, et je viens seulement de réaliser que c'est plus que suffisant. Je finirai par apprendre à beaucoup vous aimer."