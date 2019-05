9 mystères du Met Gala qui nous laissent toujours perplexes

Larry Busacca/Getty Images; David Fisher/Shutterstock

La danse de Tom Hiddleston et Taylor Swift au gala du Met 2016 a-t-elle mené immédiatement à l'amourette d'été entre célébrités la plus fascinante de l'année ? Était-elle déjà célibataire alors, ou l'alchimie avec Tom a-t-elle été le coup de pouce dont elle avait besoin pour mettre un terme à sa relation d'un an avec Calvin Harris ?

"J'étais à une table avec Taylor Swift et The Weeknd jouait et elle a dit : « Le problème avec ces fêtes, c'est que personne ne se lève pour danser alors qu'ils passent de la musique », a expliqué modestement Hiddleston dans une interview le lendemain. "En tant que musicienne, elle a dit : « Il faut qu'on danse pour The Weeknd », donc on s'est levé et on a dansé." Il a ajouté : "Je ne savais pas que l'image allait faire le tour du monde, mais ça ne me gêne pas."

Ce qu'on sait, c'est que Swift et Harris n'étaient plus ensemble à la fin du mois et que, deux semaines plus tard, des photos sont apparues montrant Tom et Taylor en train de s'embrasser devant sa propriété du Rhode Island.

Maintenant qu'elle est casée et heureuse avec Joe Alwyn, on a l'impression que ça fait des lustres mais on n'oublie pas une danse d'une telle classe.