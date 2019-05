Peter Mayhew, l'acteur de Chewbacca, meurt à 74 ans : les acteurs de Star Wars et d'autres stars lui rendent hommage

Harrison Ford, alias Han Solo, le meilleur ami du grand singe extraterrestre dans la saga, a envoyé un message à E! News à propos de l'acteur qui vient de nous quitter.

"Peter Mayhew était un homme bon et doux, il possédait une grande dignité et un noble caractère. Il avait transmis ces traits de sa personnalité, ainsi que sa grâce et son esprit, à Chewbacca. Nous étions partenaires à l'écran et amis dans la vie depuis plus de 30 ans et je l'adorais. Il s'était investi corps et âme dans son personnage et donnait beaucoup de plaisir au public de Star Wars", a-t-il indiqué.

Le grand acteur a ajouté : "Chewbacca occupait une place importante dans le succès des films qu'on a tournés ensemble. Il savait combien les fans de la franchise comptaient dans son succès continu et il leur était dévoué. Des millions de personnes et moi-même n'oublierons jamais Peter et tout ce qu'il nous a donné. Mes pensées vont à sa chère épouse, Angie, et à ses enfants. Repose-toi bien, mon grand ami…"