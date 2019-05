Voici les émissions et les films que les Obama préparent avec Netflix

Un film sur Frederick Douglass

Higher Ground produit une adaptation du livre Frederick Douglass: Prophet of Freedom de David W. Blight.

Overlooked

Cette série d'anthologie est une adaptation de la rubrique nécrologique éponyme du New York Times. Cette rubrique raconte l'histoire des individus dont la mort n'a pas été rapportée par le quotidien.

Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents

Cette série d'épisodes d'une demi-heure pour les enfants d'âge préscolaire est l'œuvre de Jeremy Konner et Erika Thormahlen et va donner des leçons en matière de nourriture aux enfants et aux familles.

Fifth Risk

Basée sur le livre The Fifth Risk de Michael Lewis, cette série documentaire se concentre sur les héros ordinaires qui travaillent pour le gouvernement américain.

Crip Camp

Un documentaire sur un camp d'été pour de jeunes handicapés dans les années 70.