Giacomo Gianniotti, de Grey's Anatomy, s'est marié en Italie

View this post on Instagram

She said yes... I am truly one lucky guy, and I wouldn’t rather be walking down this crazy road of life with anyone else. I love you. Thank you. 🍾🥂💍❤️ Mi ha detto di sì... Sono veramente fortunato. E non vorrei caminare giù la strada della vita con nessun altro che te. Ti amo. Grazie. 🍾🥂💍❤️