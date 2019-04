Nicole Kidman adore être une "épouse en tournée" pour Keith Urban

Kidman a aussi donné des infos sur ses enfants, ses plus jeunes avec Urban, et ses enfants adultes, Isabella, 26 ans, et Connor, 24 ans, avec son ex Tom Cruise. Elle a dit au magazine que Connor vivait à Miami et travaillait dans la musique alors que Bella est mariée, vit en dehors de Londres et vient de lancer une ligne de T-shirts à son nom.

"Elle se sent davantage anglaise. On y a vécu pour Eyes Wide Shut, Mission Impossible et Portrait de femme", a dit Kidman à Vanity Fair. "Ils avaient tous les deux des accents anglais quand ils étaient petits."

Quant à ses filles de 8 et 10 ans, elles jouent d'instruments de musique comme leur papa, et Sunday a même fait un film avec ses copines sur son iPad. Mais en ce qui concerne la technologie, Kidman a une règle claire.

"Elles n'ont pas de téléphone, et je ne leur permets pas d'avoir un compte Instagram", a-t-elle dit au magazine. "J'essaye de maintenir des limites."

Le numéro de mai 2019 de Vanity Fair sortira en kiosque le 7 mai.