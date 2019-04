Kanye West organise sa messe à Coachella avec famille et amis célèbres

La messe de Pâques de Kanye West à Coachella était une histoire de famille.

Le rappeur a organisé une de ses désormais célèbres messes dominicales sur une colline verte du festival de musique, quelques heures après son concert surprise aux côtés de Kid Cudi.

Les deux compères se sont retrouvés lors de la messe de Kanye dimanche, à laquelle ont également assisté sa femme, Kim Kardashian, et leur fille aînée, North West, 5 ans, mais aussi Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian et ses enfants, Kylie Jenner, Kendall Jenner, et les rappeurs Ty Dolla $ign, 2 Chainz, Chance the Rapper, qui a dansé comme un fou, et DMX, qui a prononcé une prière, ou encore l'amie de la famille La La Anthony.

Pendant la messe, Yeezy est monté sur scène pour interpréter des morceaux comme "All Falls Down" de 2004 mais aussi un titre inédit, intitulé "Water", appuyé par un chœur gospel et des musiciens. Ils ont également repris le célèbre "As" de Stevie Wonder, ou encore "Never Would Have Made It", le morceau de Teyana Taylor de 2018 en compagnie de l'intéressée. "This Is The Day The Lord Has Made" et "Satan We're Gonna Tear Your Kingdom Down" ont été remixés à la sauce gospel.

Kim, North, Penelope, la fille de Kourtney, et d'autres enfants ont foncé vers le piano en chantant "Lift Yourself Up" de Kanye.

La messe a été retransmise en direct sur YouTube, afin de permettre au grand public d'assister à l'événement, à travers une sorte de "judas", ce qui a bien fait rire Internet et a engendré des mèmes.