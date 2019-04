Découvrez les premières images des retrouvailles de Jennifer Aniston et Adam Sandler dans Murder Mystery

Terence Stamp interprète le fameux milliardaire, et Luke Evans, Gemma Arterton, David Walliams, Erik Griffin et John Kani complètent le casting.

Jennifer Aniston et Adam Sandler sont amis depuis des décennies et ont joué ensemble dans Le Mytho - Just Go With It en 2011 en tant que collègues et meilleurs amis qui tombent amoureux et finissent par se marier. Dans le nouveau film, ils sont déjà mariés.

Murder Mystery fait partie du contrat d'Adam Sandler avec Netflix, après l'énorme succès de ses deux premiers films avec la plateforme de streaming : The Ridiculous 6 et The Do-Over. Jennifer Aniston est récemment apparue dans Dumplin' sur Netflix.