Joey King et le défi de devenir Gypsy Rose Blanchard

Que vous le sachiez ou non, vous avez sûrement déjà vu un film ou une série télé avec Joey King. À 19 ans, elle a une liste impressionnante de rôles, allant de Fargo à The Flash en passant par Conjuring : les dossiers Warren et The Kissing Booth, mais on peut dire que son projet le plus récent, The Act, vous montrera Joey King sous un nouveau jour.

Et c'est exactement ce qu'elle voulait.

"C'est très différent de ce que j'ai fait jusque-là. C'est pour ça que j'adore, car j'ai pu montrer quelque chose que je n'avais pas montré auparavant. Je peux me transformer totalement, je suis capable d'incarner quelqu'un de différent. C'était très grisant pour moi", a dit King à E! News au sujet du rôle de Gypsy Rose Blanchard dans The Act, une série criminelle véridique inspirée de la vraie histoire de Gypsy et du meurtre de sa mère, Dee Dee Blanchard.