Anna Faris parle en toute franchise de sa vie sous le feu des projecteurs

Que ferait Anna Faris pour une barre de crème glacée Klondike ?

La star de Mom, qui est en partenariat avec la marque Klondike pour faire revivre la campagne publicitaire "What Would You Do For a Klondike Bar?" (Que seriez-vous prêt à faire pour une barre Klondike ?), répond à cette question et à bien d'autres lors de son interview exclusive pour E! News.

"Je me lèverais à 3 h, je monterais sur un dragon et je viendrais jusqu'ici", nous a dit en plaisantant l'actrice. "Je changerais une ampoule brûlante. Je mangerais la moitié d'un citron vert avec la peau. Je nettoierais le lavabo des toilettes d'une station-service... Je ne ferais pas les toilettes, mais le lavabo, c'est possible."