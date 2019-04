Meghan Markle et le prince Harry révèlent le succès de leur baby shower virtuelle

La baby shower de Meghan Markle et du Prince Harry a été un grand succès.

Sur leur tout nouveau compte Instagram, le duc et la duchesse de Sussex dévoilent les dons très généreux obtenus sur les sites Lunchbox Fund, Little Village HQ, WellChild et Baby 2 Baby. Si l'on en croit le couple royal, les sommes vont fournir 100 000 repas à des enfants dans le besoin en Afrique du Sud, plus de 300 heures de "soins spécialisés" pour des familles nécessiteuses et plus de 5 000 produits que Baby 2 Baby va distribuer dans le monde entier. Et n'oublions pas Little Village HQ, qui peut désormais apporter plus de soutien à son équipe et aux gens dans le besoin.

"Leurs Altesses royales voulaient vous faire connaître l'impact de votre soutien : l'effet direct de vos dons, de votre énergie et de vos actions ! VOUS avez choisi de participer au bien commun, et cela fait une vraie différence", peut-on lire sur le compte officiel. "Et au nom du duc et de la duchesse (et du petit Sussex), nous vous remercions énormément."