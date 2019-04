Amitiés brisées, querelles familiales et angoisse de la peine de prison : comment Lori Loughlin gère la situation

Mais ses amis célèbres d'Hollywood — ses co-vedettes de La Fête à la maison : 20 ans après — ont refusé de faire une sale blague de tante Becky.

Candace Cameron Bure, dont la fille, Natasha Bure, 20 ans, est proche en âge des filles de Lori, semblait parler pour tout le clan aux Kids' Choice Awards 2019 le 23 mars.

"Là où il y a du cœur, il y a de l'amour, et une famille qui s'aime se serre les coudes quoi qu'il arrive", a-t-elle dit aux côtés de Jodie Sweetin et Andrea Barber pour accepter le trophée de la série télé comique préférée. "On se serre les coudes dans les périodes difficiles, on se soutient, on s'encourage, on prie les uns pour les autres et on est présents, même si c'est dur."

Quand on l'a interrogée sur la situation dans Today, Cameron Bure, une fois de plus, a refusé de renier sa copine de yoga, disant à Hoda Kotb et Kathie Lee Gifford : "Vous savez, c'est trop personnel pour nous, et on ne veut jamais parler de quelqu'un de si proche et de si intime. Mais je crois que j'ai déjà dit qu'on était une famille, et on se soutient, on prie les uns pour les autres et on sera toujours là les uns pour les autres."