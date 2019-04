Elisabeth Moss clarifie ses croyances en tant que scientologue

"C'est marrant parce qu'il y a deux choses dont on n'est pas censé parler à table, la politique et la religion, et, évidemment, je suis dans The Handmaid's Tale : la servante écarlate, qui parle de politique et de religion, donc je me retrouve dans une drôle de situation où on me parle de ces sujets", a-t-elle reconnu. "J'ai décidé de m'exprimer dans mon travail et mon art. Je préfère ne pas m'exprimer à ce sujet en interview. Je choisis de ne pas parler non seulement de religion mais aussi de ma vie privée, avec qui je sors et ce genre de choses. Donc pour moi, c'est difficile de me livrer à travers une phrase ou une interview, mais je dirai que les choses auxquelles je crois vraiment sont celles que j'ai mentionnées, et je crois que c'est très important."

L'actrice a insisté sur le fait de respecter la liberté de penser et de s'exprimer. "Les gens devraient avoir le droit de parler de ce qu'ils veulent et de croire ce qu'ils veulent et on ne devrait pas le leur retirer, et quand on commence à le faire, quand on commence à dire : « Vous ne pouvez pas penser ça », « Vous ne pouvez pas croire en ça », « Vous ne pouvez pas dire ça », alors ça pose problème. Alors on se retrouve à Gilead. Donc, quoi qu'il arrive, je ne vous retirerai jamais le droit de parler de quelque chose ou de croire en quelque chose, et vous ne pouvez pas me le retirer. »"