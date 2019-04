Chris Martin et Dakota Johnson "pourraient tout à fait" se fiancer bientôt

Dakota Johnson pourrait bientôt passer en revue cinquante nuances de robes blanches, car il est fort probable que Chris Martin prévoie de lui faire sa demande.

Croyez-le ou non, mais cela fait plus d'un an que l'actrice et le chanteur ont commencé à sortir ensemble et on peut dire sans trop risquer de se tromper que les choses deviennent "très sérieuses" entre les deux amoureux. Si sérieuses, en fait, qu'une source dit à E! News : "Des fiançailles pourraient très bien être en vue."

"Leurs familles se voient souvent et ils sont tous très à l'aise ensemble", explique notre informateur. "Dakota a d'excellentes relations avec ses enfants et avec [Gwyneth Paltrow]."

De plus, il semble que le leader de Coldplay ait déjà l'approbation des célèbres parents de Dakota, Don Johnson et Melanie Griffith. Notre informateur confie : "Chris adore ses parents et les invite à la plage et lors de fêtes. Tout le monde s'entend très bien."