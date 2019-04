Kim Kardashian dévoile ce qui se passe pendant les messes dominicales de Kanye West

Alors que les "messes" de Kanye West gagnent en popularité chaque dimanche, Kim Kardashian préfère parler d'"expérience de guérison".

Ces derniers mois, des stars comme Katy Perry et Orlando Bloom ont été vues aux messes avec le clan Kardashian-West à Calabasas, au nord de Los Angeles. D'après les posts sur les réseaux sociaux des invités, dont Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian, la messe, qui ne reçoit que sur invitation, comprend un chœur de gospel et s'accompagne principalement de musique. Kim a également posté plusieurs vidéos de ses filles North West et Chicago West en train de danser à l'une de ces réunions dominicales. Et on a appris, il y a quelques jours, que Kanye allait donner une de ses messes à Coachella pour Pâques.

"Je suis super contente que Kanye se produise [à] Coachella. Je n'y suis jamais allée", a récemment déclaré Kim à Elle.com. "Je suis tellement contente d'en faire partie pour ma première fois. Et [l'église], honnêtement, c'est plus une expérience de guérison pour mon mari. C'est juste de la musique ; il n'y a pas de sermon. Jésus est quelque chose en quoi il croit, et il y a une approche chrétienne. Mais il n'y a pas de prédication. C'est juste une expérience chrétienne spirituelle."