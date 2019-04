La guerre est finie : Brad Pitt et Angelina Jolie mettent fin à leurs différends et font la paix

Les choses se calment enfin.

Cela fait un peu plus de quatre mois que Brad Pitt, Angelina Jolie et leurs avocats respectifs ont réussi, à l'approche d'une date d'audience, à mettre fin à leurs différents. Ils ont pu trouver un accord pour la garde de leurs six enfants suite à leur divorce de 2016. Et bien qu'ils aient pu garder la tête froide et éviter un procès, épargnant à leurs enfants l'agonie de voir leur maman et leur papa se déchirer publiquement, cela ne voulait pas forcément dire que la paix régnait dans les ménages.

Jolie avait abandonné la demande de garde exclusive des enfants, lancée quand le FBI a enquêté en septembre 2016 sur le comportement de Pitt dans un incident à bord d'un jet privé. Et un accord plus équitable — dont les détails sont restés confidentiels "pour protéger les intérêts des enfants", comme l'a confirmé l'avocate de Jolie Samantha Bley DeJean à E! News le 30 novembre 2018 — a été trouvé. Une personne proche de la situation nous avait déclaré, une semaine plus tard, que la star de Maléfique était "soulagée de ces progrès pour le bien de sa famille".