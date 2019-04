Geri Halliwell revient sur la révélation "très blessante" de Mel B sur leur aventure d'un soir

Et on dirait que Mel B a décidé de revenir sur ses précédentes déclarations. Interviewée dans l'émission de radio australienne 2Day 104.1, Scary Spice a expliqué qu'elle n'avait jamais "admis" avoir eu des relations sexuelles avec qui que ce soit. "On dormait toutes les cinq dans le même lit, on était en tournée, on avait réservé des chambres d'hôtel, mais on finissait toujours par dormir ensemble. C'est ce que font les filles", a-t-elle expliqué. "C'était rien, on se connaît depuis plus de 20 ans, c'était un truc qui est arrivé un soir. Je ne suis pas entrée dans les détails, du tout."

Malgré ces spéculations, Geri est très occupée à préparer sa tournée au Royaume-Uni et en Irlande. Lundi, Geri a posté une vidéo où on la voyait répéter cette tournée, pour le plus grand plaisir des fans.