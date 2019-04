Angelina Jolie implore les leaders mondiaux d'agir contre "les inquiétantes" inégalités hommes/femmes

Angelina a conclu son discours avec une remarque positive : "On tombe, on échoue, on se perd souvent, quand on a peur, mais dans nos moments de force et de clarté, on sait qu'on est en fait tous égaux. On sait que, bien qu'on soit fier de ce qu'on est à titre individuel, comme il se doit, on fait partie du monde et on est censés se rassembler pour défendre quelque chose de plus grand que nous."

Si le discours de la star de Maléfique ne prouve pas qu'elle sait de quoi elle parle, ses nombreuses visites dans des camps de réfugiés et autres théâtres de guerre devraient vous en convaincre. L'année dernière, l'actrice s'est rendue en Irak dans le cadre de son travail en tant qu'envoyée spéciale au Haut-Commissariat des Nations Unies et l'année d'avant, elle avait rencontré des réfugiées adolescentes au Kenya.

Et quand elle n'est pas en train de sauver le monde, la star s'occupe de ses six enfants. Elle les a d'ailleurs emmenés il y a peu à l'avant-première de Dumbo, et il semblaient ravis d'arpenter le tapis rouge.