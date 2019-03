L'ultime saison de Game of Thrones va avoir droit à un long-métrage documentaire

HBO n'en a pas fini avec Game of Thrones, même après la diffusion du dernier épisode le dimanche 19 mai. Suite au six derniers épisodes, HBO va sortir Game of Thrones: The Last Watch, un documentaire de deux heures qui se penche sur le tournage de la saison 8 et qui sera diffusé le 26 mai.

La réalisatrice Jeanie Finlay a posé ses valises sur le tournage de Game of Thrones pendant un an. Elle en a profité pour capturer "la création de la saison la plus ambitieuse et complexe de la série", indique HBO dans le communiqué de presse.

"Game of Thrones: The Last Watch pénètre profondément dans la boue et le sang pour révéler les larmes et les triomphes qu'implique le fait de donner vie au monde fantastique de Westeros dans les studios très réalistes, les champs et les parkings d'Irlande du Nord", peut-on encore lire dans le communiqué de presse. Attendez-vous à voir les acteurs et les techniciens affronter des conditions météorologiques extrêmes, des délais très serrés et des fans avides d'informations et de spoilers.