Après une frayeur médicale, Paris Jackson est en voie de guérison et a hâte de fêter ses 21 ans

Paris s'est souvent exprimée sur les réseaux sociaux et en public dernièrement sur Leaving Neverland, un documentaire en deux parties, qui a été présenté en avant-première au festival de Sundance avant d'être diffusé sur HBO. Leaving Neverland interviewe Wade Robson et James Safechuck, qui expliquent en détails les abus supposés que Michael Jackson leur aurait infligés alors qu'ils étaient enfants.

En janvier, Paris est entrée en centre de cure pour lui permettre de "prendre le temps de se requinquer, de se remettre en état et de faire de nouveau de sa santé physique et mentale une priorité". Elle a ensuite écrit sur Instagram : "Oui, j'ai lâché le travail, les réseaux sociaux et mon téléphone pour faire une pause, parce que c'est parfois trop stressant, et tout le monde mérite une pause, mais je suis heureuse et en bonne santé et je me sens mieux que jamais."

Quelques semaines plus tard, elle a nié être dans "une spirale destructrice" à cause de la controverse soulevée par Leaving Neverland. Elle a tweeté : "Je ne me suis pas effondrée, il n'y a pas de « pétage de plomb » et je n'exige rien de personne. Ne croyez pas tout ce que vous lisez."

Dans un autre tweet, elle a écrit : "Je l'ai déjà dit et je le redis une fois de plus, je n'ai jamais été aussi heureuse et en aussi bonne santé depuis longtemps".

Notre première source a expliqué à E! News que la mort de Jackson en 2009 "avait été très dure à vivre pour elle. Avec tout ce qui arrive maintenant, avec Leaving Neverland, ça n'a fait qu'empirer les choses".