Les fesses du prince Charles, le départ de Geri Halliwell, le scoop de Mel B : les histoires les plus folles des Spice Girls

Faisant remarquer le lien très particulier qui l'unissait aux quatre autres membres du groupe dans ses mémoires de 2002 intitulés Just For the Record, Geri Halliwell a écrit que Mel B et elle, les co-leaders de facto des Spice Girls, "étaient vraiment de bonnes amies, faisant des bêtises ensemble. Quand on était toutes les deux au top, les gens étaient à la fois ravis et horrifiés par notre comportement. On était comme des diables de Tasmanie quand on entrait dans une pièce, on montait sur les tables, et on dominait tout et tout le monde. C'était très communicatif et très fort".

Mel B a écrit en 2002 dans son livre Catch a Fire que Geri et elle se comportaient parfois "comme un petit ami et une petite amie".

"On s'emportait pour un rien et on jurait comme des poissonnières", a-t-elle précisé. "Nos disputes démarraient au quart de tour. Parfois, on aurait pu croire qu'elle me trompait avec mon mec ou un truc dans le genre."

Si les deux stars ont livré beaucoup de vérités sur elles-mêmes dans leur livres respectifs, elles n'ont jamais explicitement laissé entendre qu'elles formaient un couple. En revanche, on sait que les cinq chanteuses se sont retrouvées à quatre en mai 1998, quand Geri a quitté les Spice Girls en plein milieu de leur tournée Spiceworld.