Diana Ross défend Michael Jackson après la controverse créée par Leaving Neverland

Diana Ross prend la défense de feu son ami Michael Jackson, suite aux dernières accusations d'abus sexuels envers des enfants.

Dans un nouveau documentaire controversé diffusé sur HBO, Leaving Neverland, deux hommes expliquent dans les moindres détails les abus sexuels qu'ils ont subis pendant des années par le roi de la pop.

"Voici ce qui me pèse sur le cœur ce matin. Je crois entièrement que Michael Jackson était et reste une force magnifique et incroyable pour moi et beaucoup d'autres personnes. ARRÊTEZ AU NOM DE L'AMOUR", a tweeté la chanteuse de 74 ans, qui a souvent chanté en duo avec Jackson dans les années 80. Son message fait référence à la célèbre chanson "Stop in the Name of Love" de son ancien groupe, les Supremes.

La famille Jackson a décrié Leaving Neverland et nié les nouvelles accusations soulevées par ses accusateurs, Wade Robson et James Safechuck, tout comme les anciennes accusations contre la star de la pop. On se rappelle que Michael Jackson a été acquitté en 2005, lorsqu'un autre garçon l'avait accusé d'abus sexuels.