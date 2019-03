Emilia Clarke révèle qu'elle a survécu à deux ruptures d'anévrisme

"L'opération dura trois heures. Quand je me suis réveillée, la douleur était insupportable. Je ne savais pas où je me trouvais", se rappelle Clarke. "Mon champ de vision était réduit. J'avais un tube dans la gorge, j'étais déshydratée et j'avais la nausée. On m'a sortie des soins intensifs au bout de quatre jours et on m'a informée que le plus grand challenge était de passer les deux semaines. Si j'arrivais à survivre aussi longtemps avec un minimum de complications, mes chances de guérison seraient élevées."

La situation a empiré quand, un soir, Clarke n'arrivait plus à se souvenir de son nom.

"Je souffrais d'aphasie, une conséquence du traumatisme subi par mon cerveau", explique Clarke. "Même quand je disais des choses incompréhensibles, ma mère avait la gentillesse de l'ignorer et essayait de me convaincre que j'étais parfaitement lucide. Mais je savais que je bafouillais. Dans les pires moments, je voulais être débranchée. J'ai demandé au personnel médical de me laisser mourir. Mon travail — ce que j'imaginais que pourrait être ma vie — était entièrement centré sur le langage, la communication. Sans cela, j'étais perdue."

Après une semaine en soins intensifs, l'aphasie est passée.