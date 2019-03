Lori Loughlin se rend au FBI, qui l'a arrêtée suite au scandale des pots-de-vin universitaires

William "Rick" Singer, 58 ans, a également été inculpé de tentative de racket, de blanchiment d'argent, de tentative d'extorsion à l'encontre des États-Unis et d'obstruction de la justice dans cette affaire. E! News a confirmé hier que l'intéressé a plaidé coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui.

D'après un communiqué de presse publié mardi, William Singer possédait et dirigeait le Edge College & Career Network LLC ("The Key"), une entreprise à but lucratif de conseil et de préparation à l'entrée à l'université, et était le PDG de la Key Worldwide Foundation (KWF), une société à but non lucratif créée dans le but de se faire passer pour une organisation caritative.

Le communiqué indique qu'entre 2011 et février 2019, William Singer aurait "comploté avec des dizaines de parents, des entraîneurs sportifs, un administrateur sportif universitaire, et d'autres personnes, pour utiliser des pots-de-vin et d'autres formes de corruption pour faciliter l'admission d'élèves dans des universités dont Yale, Georgetown, Stanford, USC, et Wake Forest."