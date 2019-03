Tout ce qu'il faut savoir sur la bague de fiançailles d'un million de dollars offerte par Alex Rodriguez à Jennifer Lopez

Elle est peut-être "Jenny from the block", mais elle a un sacré diamant au doigt.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont annoncé samedi qu'ils s'étaient fiancés et apparemment, l'ex-joueur des Yankees de New York n'a pas regardé à la dépense en choisissant la bague. A-Rod et J.Lo ont tous les deux posté une photo de cette bague qui s'accorde parfaitement à ses ongles manucurés. Le couple passe actuellement des vacances romantiques à Bakers Bay, aux Bahamas (l'endroit où Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont fiancés, rien que ça) et A-Rod a confirmé dans sa légende : "Elle a dit oui."

Andrew Brown, président de WP Diamonds, a estimé que la bague de l'interprète de "I'm Real" devait valoir un montant à six zéros. "J'imagine que la bague de fiançailles de Jennifer Lopez doit avoir une valeur proche d'un million de dollars dans le commerce", a-t-il déclaré à E! News dans un communiqué de presse. "On dirait une taille émeraude d'environ 10 carats, sûrement une pierre de très grande qualité, VS en couleur et clarté."

L'expert bijoux et mode Lauren McCawley nous a donné une estimation similaire.